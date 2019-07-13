Çaykur Rizespor yeni transferler kampa katıldı Çaykur Rizespor’un Vedat Muriç’e karşılık Fenerbahçe’den aldığı Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak ile Slovenya NK Domzale takımından transferi Amedej Vetrih bugün Erzurum’da gerçekleşen kampa katıldı.

Çaykur Rizespor’un Vedat Muriç’e karşılık Fenerbahçe’den aldığı Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak ile Slovenya NK Domzale takımından transferi Amedej Vetrih bugün Erzurum’da gerçekleşen kampa katıldı.

Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreni önümüzdeki günlerde Rize’de düzenlenecek iken, Fenerbahçe’den alınacak diğer oyuncularla ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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