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Çaykur Rizespor yeni transferler kampa katıldı

Çaykur Rizespor’un Vedat Muriç’e karşılık Fenerbahçe’den aldığı Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak ile Slovenya NK Domzale takımından transferi Amedej Vetrih bugün Erzurum’da gerçekleşen kampa katıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:51
Çaykur Rizespor yeni transferler kampa katıldı

Çaykur Rizespor’un Vedat Muriç’e karşılık Fenerbahçe’den aldığı Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak ile Slovenya NK Domzale takımından transferi Amedej Vetrih bugün Erzurum’da gerçekleşen kampa katıldı.


Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreni önümüzdeki günlerde Rize’de düzenlenecek iken, Fenerbahçe’den alınacak diğer oyuncularla ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:51
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