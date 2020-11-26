  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj"
Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:16:07 -
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj"

RİZE (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, rakiplerinde önemli eksikler bulunduğunu ancak yerine oynayacak oyuncuların da önemli futbolcular olduğunu söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının son saniyelerinde iki puan kaybettiklerini, her şeye rağmen 6 maçtır kaybetmediklerini belirtti.

Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunun altını çizen Tomas, "İyi oyunculara sahip. Topla oynayan, iyi hücum yapan bir takım. Hücuma 6-7 kişi destek veriyor. Bloklar arası çok oyuncuları giriyor. Çok pas yaparak oynuyorlar. Rakibimizi iyi analiz edip çalıştık. İnşallah puanlar alacağız." dedi.

Galatasaray'da çeşitli nedenlerle kadro sıkıntısı olduğuna işaret eden Tomas, "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj. Arda, Belhanda, Babel ve Omar önemli oyuncular. Görev alacak oyuncular şanslarını değerlendirmek isteyeceklerdir. Biz ilk onbirde farklı bir Galatasaray bekliyoruz. Biz de iyi analiz ettik. Maça iki gün var ve çalışıyoruz." diye konuştu.

Takımda hafif sakatlıkları bulunan oyuncular olduğuna aktaran Tomas, "Remy ve Fernando'nun hafif sakatlıkları vardı. İkisi de takımla çalışmalara başladı. Maç günü değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tomas, Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadığını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen..
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalov, Sofya ve Ankara'nın ortak işetmeler kurarak üçüncü ülke piyasalarında işbirliği yapabilec..
Tarihi yenilgi alan ülkeden flaş itiraf etti: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi!
Siyaset

Tarihi yenilgi alan ülkeden flaş itiraf etti: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi!

Dağlık Karabağ savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Ermenistan’ın eski Başbakanı Hrant Bagratyan, Ermenistan ordusunun yüzde 80’inin imha ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay