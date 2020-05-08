Çaykur Rizespor idmanlara başladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından idmanlara başladı.

Haziran’ın 12’sinde başlayacak lig için yeşil-mavili ekip iki grup halinde çalışmalara başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin 12 Haziran’da başlayabileceğine dair ifadesinin ardından şehir dışındaki futbolcu ve teknik heyeti toplayan Çaykur Rizespor, 5 Mayıs’ta yapılan korona virüs testlerinin de negatif çıkması ile hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde başladı. Yeşil-mavili ekip iki gruba bölünerek, her gün 15.30 ve 17.00’de teknik direktör Ünal Karaman nezaretinde gerekli tedbirleri alarak idmanlarını sürdürecek.

Futbolcuların daha çok bireysel çalıştığı idmanda topla ısınma, eğlenceli oyun, pas çalışması ve koşu yapıldı.