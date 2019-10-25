Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi! Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenmesini bildi. 5. dakikada Vetrih'in geri pasında araya giren İlhan Parlak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti. 13. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası ortasında, penaltı noktası üzerinden İlhan Parlak'ın plase vuruşunda top yandan auta çıktı. 19. dakikada Boldrin'in ortasında, ceza sahası içerisine giren Vetrih'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı direk dibinde ayaklarıyla çelmeyi başardı. 24. dakikada Abarhoun'un ceza sahası içerisinde şutunda, VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Koray Gençerler Alihan Kubalas'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada Samudio'nun penaltı vuruşunda, top filelere gitti: 1-0. 35. dakikada Pinto'nun sağ taraftan ceza sahası ortasında, İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinde kaldı. 41. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak topu kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 54. dakikada Diomande'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, defansa çarpan top az farkla kalenin üstünden kornere çıktı. 58. dakikada sağ taraftan kazanılan çift vuruşta, Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun alanına geri döndü. Penaltı noktası üstünde Vetrih'in bekletmeden vuruşunda, bu kez defans oyuncusu Mehmet Sak, topu çizgi üzerinden çevirdi. 60. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Attamah'ın ara pasında ceza sahası içerine giren Boldrin, plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay'ın sağından topu filelere gönderdi: 2-0. 76. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında, Oğulcan Çağlayan'ın yerden bekletmeden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

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