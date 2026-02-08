  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçına VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka atandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 17.00'de Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Bugün saat 14.30'da oynanacak Eyüpspor - Başakşehir maçında Bülent Birincioğlu; saat 17.00'deki Konyaspor - Göztepe karşılaşmasında ise Ömer Faruk Turtay VAR koltuğunda oturacak.

