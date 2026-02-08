Çaykur Rizespor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Çaykur Rizespor 0 - 1 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Çaykur Rizespor 0 - 1 Galatasaray
22' KAÇTI! Kaleci Uğurcan'ın pas hatasında savunmayı eksik yakalayan Rizespor'da Ali Sowe, Davinson'dan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi.
21' Rizespor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ali Sowe'un kafa vuruşunda top üsten az farkla dışarı gitti.
19' GOL! Galatasaray, Barış Alper'in kafa golüyle Rize'de 1-0 öne geçti.
14' Rizespor, Galatasaray kalesine hızlı hücum denedi. Kale sahasının dışında topu alan Laci, bekletmeden şutunu çekti. Top Uğurcan'da kaldı.
12' Galatasaray bu bölümde etkili. Barış Alper'in ceza sahasında içeri çevirdiği topu Samet karşıladı. Osimhen dönen topa ıska geçti. Boşta kalan topa daha Sonra kale sahasının solunda Noa Lang vurdu. Kaleci Fofana gole izin vermedi.
10' DİREK! Galatasaray gole yaklaştı. Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Sara, sol çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.
9' Sol kanatta Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında Davinson'un kafa vuruşu kaleci Fofana'da kaldı.
8' Sol kanattan hücuma destek veren Jakobs, ceza sahasına girdikten sonra ortasını yapmak istedi. Savunma araya girdi.
4' Rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşan Mihaila, ceza sahasına sarkan Ali Sowe'u topla buluşturmak istedi fakat pasın şiddetini ayarlayamadı.
2' Sarı Kart - Ibrahim Olawoyin
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Attila, Hojer, Mithat, Taylan, Olowoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.