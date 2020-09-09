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Spor Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:07:27 -
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in açılış maçında 11 Eylül Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oyuncular antrenmanın ilk bölümünde kısa pas çalışması yaptı.

Oyuncular, idmanın ikinci bölümünde çift kale maç ile taktik çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde Tomas, oyunculara bireysel olarak orta ve şut çalışması yaptırdı.

Yeşil-mavili ekipte milli takımlardan dönen Gökhan Akkan ve Amedej Vetrih idmanda yer aldı. Dario Melnjak'ın ise bugün takıma katılması bekleniyor.

Takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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