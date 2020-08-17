Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah koordinasyon ağırlıklı çalışma ve dar alanda pas antrenmanı yaptı.
Akşam idmanında ise oyuncular, ısınma bölününün ardından 5'e 2 pas çalışması yapıp, önce dar alanda, sonra ise tam sahada çift kale maç oynadı.
Karadeniz ekibi, çalışmalarına yarın devam edecek.