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Spor Çaykur Rizespor, Düzce kampını tamamladı
Spor

Çaykur Rizespor, Düzce kampını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:09:02 -
Çaykur Rizespor, Düzce kampını tamamladı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda başlayan ikinci hazırlık kamp döneminin sabah gerçekleştirilen antrenmanla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların bugün Rize'ye döneceği, yarın da saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor ile hazırlık maçı oynanacağı aktarıldı.

Çaykur Rizespor, hazırlık maçının ardından ligde ilk hafta oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

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