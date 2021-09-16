Çaykur Rizespor destek bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Biraz sabra, biraz desteğe, biraz inanmışlığa, ne olursa olsun taraftar dediğimiz gerçek formanın sahibi olan insanların desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Uygun, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir takım kurduklarını, listede ilk sırada yer alan oyuncularını takıma katamadıklarını, transferlerin ise takıma geç katılması ile sakatlıkların takımı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Ligin ilk dört haftasında beklentilerin uzağında kaldıklarını ifade eden Uygun, "Biraz sabra, biraz desteğe, biraz inanmışlığa, ne olursa olsun taraftar dediğimiz gerçek formanın sahibi olan insanların desteğine ihtiyacımız var. Onların yapacağı her söylem, her kötü baskı takımımızı etkileyecektir." diye konuştu.

Mücadelenin yeni başladığını işaret eden Uygun, "Bizim çok daha fazla çalışmaya, çok daha fazla takım hüviyetine bürünmeye, takım ruhunu oturtturmaya ihtiyacımız var. Dünü dünde bırakıp yepyeni bir sayfa açmamız lazım. O sayfayla hep birlikte güzel günlere koşmamız lazım. Ligin bizim için yeniden başladığı, elimizdeki kadro ile kazanmaya odaklı bir takımı sevenlerimize izleteceğiz. Nerede başladığının değil nerede bitirdiğinin, korkakların değil cesaretlilerin başardığı, izlerken herkesin keyif aldığı bir Rizespor'u Allah'ın izni ile bundan sonra izletmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.