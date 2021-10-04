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Spor Çaykur Rizespor Başkanı sinirden konuşamadı
Spor

Çaykur Rizespor Başkanı sinirden konuşamadı

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından kısa bir açıklama yaparak, sinirli olduğu için konuşamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 06:02:00 -
Çaykur Rizespor Başkanı sinirden konuşamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle 3-2 mağlup etti. Hakem hatalarının çok tartışıldığı maç sonrası Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran, Beyaz TV'ye kısa bir açıklama yaptı.

"Neler diyeceğimi herkes görecek"

Kıran yaptığı açıklamada, "Şu anda biraz sinirli olduğum için konuşmamayı tercih ediyorum. Konuşacağım zaman gelecek. O zaman neler diyeceğimi herkes görecek" ifadelerini kullandı.

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