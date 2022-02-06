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Spor Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Rize-Adana Demir maçı ne oldu? Süper Lig'in 24.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demir'i konuk etti. Peki, maç ne oldu? Çaykur Rize-Adana Demir maç sonucu

Yeniakit Publisher
2022-02-06 17:08:00 - 2022-02-06 17:39:59
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 24.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın önemli maçlarından Çaykur Rizespor-Adana Demir karşılaşmasının sonucunu araştırmaya başladı.

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Çaykur Rize-Adana Demir maçı saat 16.00’da başladı. Karşılaşma konuk ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

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