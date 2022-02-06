Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Rize-Adana Demir maçı ne oldu? Süper Lig'in 24.haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demir'i konuk etti. Peki, maç ne oldu? Çaykur Rize-Adana Demir maç sonucu
Süper Lig’de 24.hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın önemli maçlarından Çaykur Rizespor-Adana Demir karşılaşmasının sonucunu araştırmaya başladı.
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Çaykur Rize-Adana Demir maçı saat 16.00’da başladı. Karşılaşma konuk ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.