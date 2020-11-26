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Ekonomi ÇAYKUR personel alımı | ÇAYKUR personel alımı başvuru
Ekonomi

ÇAYKUR personel alımı | ÇAYKUR personel alımı başvuru

ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılacak? Doğu Karadeniz için çay en önemli geçim kaynaklarından biri. Bölgede yaşayanlar ÇAYKUR’un personel alımı yapıp yapmayacağını merak ediyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi alınacağını duyurdu. Peki, ÇAYKUR personel başvurusu nasıl yapılır? | ÇAYKUR güncel iş ilanları | ÇAYKUR personel alımı başvuru yap

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:04:00 -
ÇAYKUR personel alımı | ÇAYKUR personel alımı başvuru

ÇAYKUR güncel iş ilanları | İş arayan pek çok vatandaş ÇAYKUR’un alım yapıp yapmadığını merak ediyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a, 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladıklarını söyledi. Peki, ÇAYKUR personel alımı ilanına nasıl başvuru yapılır? | ÇAYKUR güncel personel ilanı

ÇAYKUR personel alımı | ÇAYKUR personel alımı başvuru

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı; Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında bu yıl, geçici ve daimi işçilerden 590'ının emekli olmasıyla önemli sayıda işçi açığı ortaya çıktığını belirtti.

Yapımı tamamlanan yaş çay fabrikası ve bazı fabrikalardaki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin arttığını, böylece mevcut iş gücü ihtiyacında da artış olduğunu ifade eden Avcı, "Bu anlamda ilgili bakanlık ile gerekli görüşmeleri tamamladık. Personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ÇAYKUR'a 2021 yılı yaş çay sezonu başlayana kadar 600 mevsimlik işçi almayı planladık" dedi.

ÇAYKUR personel alımı başvuru şartları

Avcı, alımların İŞKUR aracılığıyla yapılacağını kaydederek, "ÇAYKUR gerekli çalışmaları yürütüyor. Zaman ve müracaat konusunda gerekli şartları açıklayacak. Kura süreci Mayıs 2021'e kadar tamamlanacak ve işçi kardeşlerimiz yaş çay sezonunda iş başı yapmış olacak. Daha önce olduğu gibi hiçbir haksızlığa mahal vermeden işçi alımları noter huzurunda kura ile belirlenecek. Bölgeye ve çay sektörüne hayırlı olsun” diye konuştu.

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