Caydırıcı olmayan cezalar fuhşiyata kapı aralıyor! Fuhuş yapan kadın böyle arsızlaştı: Enayi çok olunca biz ne yapalım?

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentin çeşitli noktalarında fuhuş yapan ve fuhuş için pazarlık yapıp vatandaşları dolandıran kadınlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemenin kararı fuhşiyata kapı aralıyor

Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonrasında 28 Eylül 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 3’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Fuhuş yapan kadının pişkin ifadeleri pes dedirtti

Mahkemenin verdiği karar şaşkınlığa neden olurken, ortada caydırıcı bir cezanın olmaması, fuhuş yapanları arsızlaştırdı. Gaziantep'teki operasyonda polis ekipleri tarafından adliyeye getirilen 8 şüpheli kadın, bina girişinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

'Enayi çok olunca biz ne yapalım'

Fuhuş yapmak ve fuhuş pazarlığı yapıp dolandırmak suçundan gözaltına alınan kadınların pişkin ifadeleri pes dedirtti. Gazetecilere tepki gösteren kadınlardan biri şu ifadeleri kullandı:

"Çekin, çekin cinayetten geldik. Hepiniz çekin, 10 tane yaralı var. Altı üstü hafif bir dolandırıcılık yaptık. Bu ne ya, ne yapıyoruz, adam kandırıyoruz sadece. Dolandırıcılık hafif bir şey, günde en az 20 kişiyi dolandırıyoruz. Enayi çok olunca biz ne yapalım. Çekmeyin bizi, çekme gerizekalı."