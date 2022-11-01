Çaydanlık en kolay nasıl temizlenir? Çaydanlık içi kireç nasıl temizlenir? Yanmış, kararmış demlik temizleme

Isıtıcıyı kimyasal temizlik ürünleriyle nasıl temizleyeceğinizi anlatan iyi temizlik ipuçları vardır. Buna rağmen basit ve doğal yöntemler kullanmayı tercih ediyorsanız doğru yerdesiniz.

İhtiyacınız olan tek şey birkaç limon dilimi…

Isıtıcılar söz konusu olduğunda kireç kaçınılmazdır. Siz kullandıkça kireçlenme artar ve ısıtıcının çevresinde beyaz bir öbek şeklinde görünür. Kireç dökülebilir ve sonrasında suda yüzebilir. Muhtemelen bir sonraki çay fincanınıza da dökülebilir.

Bir çaydanlıktan gelen kireç, sağlığınız için kötü değildir. İçme suyundaki kalsiyum ve magnezyum sağlıklı minerallerdir – onlara ihtiyacımız bile vardır. Bir su ısıtıcısının filtreli olmasının ana nedeni, kireç taşlarının çay ya da kahvede kalmamasıdır.

Su ısıtıcınızın tamamen temiz ve kireçsiz olduğundan emin olmak ister misiniz?

Çaydanlık veya Kettle Nasıl Temizlenir?

İki limonu dilimleyin ya da parça halinde kesin ve su ısıtıcısına koyun. Su ısıtıcıyı yarıya kadar su ile doldurun ve çalıştırın. Kaynadıktan sonra suyu dökün, fakat limonları içeride bırakın. Yarıya kadar taze suyla tekrar doldurun ve tekrar çalıştırın. İki kez limon suyunu kaynattıktan sonra ısıtıcınız tekrar temiz görünecektir!

Dışı yanmış çelik çaydanlık nasıl temizlenir?



Kaynar suyun içerisinde kaya tuzunu eritin. Üzerine sirke ekleyin. Elde ettiğiniz karışım ile çaydanlığın hem içini, hem de dışını güzelce ovalayın ve su ile durulayın. Bu karışımla çaydanlıktaki lekeler yok olacaktır.

Kararmış Demlik temizleme

Karbonat ve Tuz

Ardından suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Daha sonra yarım bardak sirke ekleyerek karışımı çaydanlıkta kaynatın. Kaynama işleminden sonra suyu dökün ve ılımasını bekleyin. Çaydanlığın içini sünger yardımıyla ovun ve bol suyla durulayın.

Çaydanlık içi kireç nasıl temizlenir?

1 çay kaşığı kadar sirkeyi çaydanlığın içine dökün. Ardından 1 yemek kaşığı, eğer kireçlenme çoksa 2 yemek kaşığı sofra tuzunu sirkenin üzerine ekleyin. 10 dakika kadar bekleterek kirecin ortadan kaybolmasını sağlayın. Eriyen kireç, suya dağılacağı için bulaşık süngeri yardımı ile çaydanlığı iyice yıkayın.

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