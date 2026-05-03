Yavaş hani yememiş, yedirmemişti? 15. soruşturma ihaleye fesattan

Son dönemde yolsuzluk ve vurgun dosyaları birer birer raftan inen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik çember daralıyor. Seçim öncesi “64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok” dediği halde Başkentin kaynaklarını har vurup harman savurduğu için soruşturma üstüne soruşturma açılan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dosyası kabarıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Mart 2023 tarihli 2022 Yılı Denetim Raporu, belediyenin bazı ihalelerinde gerçeğe aykırı belgeler sunulduğunu ortaya koydu. Kamuoyunda sık sık “Yemedi, yedirmedi; çalmadı, çaldırmadı desinler bana yeter” sözleriyle anılan Mansur Yavaş’ın yönetimi, daha önce de konser organizasyonları, harcama usulsüzlükleri ve kamu zararı iddialarıyla gündeme gelmişti. Son soruşturma izni, Yavaş’ın “şeffaflık” iddiasının bir kez daha ciddi biçimde sorgulanmasına neden oldu. Raporda, ihalelere katılan bazı şirketlerin ortaklık yapısı, yönetim kurulu bilgileri ve temsil yetkilerine ilişkin belgeleri gerçeğe aykırı şekilde düzenlediği tespit edildi. Bunun Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu belirtilirken, sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiği vurgulandı.

İHALEYE FESAT İDDİASI

Belediye Denetim Komisyonu raporuna göre bazı firmalar:

Şirketin gerçek yöneticilerini gizledi,

Yönetim kurulu üyeleri ve hisse oranlarını farklı gösterdi,

Temsil yetkisi olmayan kişileri yetkiliymiş gibi göstererek belge sundu.

Uzmanlara göre bu tür uygulamalar, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamalarına zemin hazırlıyor. Kanun gereği, bu fiilleri işlediği tespit edilen firmaların ihale dışı bırakılması ve kamu ihalelerinden yasaklanması gerekiyor. Raporda yer alan bulgular üzerine Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edildi. Dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin incelemesine sunuldu. ‘Cumhuriyet Başsavcılığı 21/08/2024 tarihinde içişleri bakanlığından soruşturma izni talep etmiş olup, 12/09/2025 tarihinde bahse konu olaya ilişkin ön inceleme işlemleri tamamlanıp tamamlanmadığı hususunda İçişleri Bakanlığına yazı yazıldığı, İçişleri Bakanlığının 16/09/2025 tarihli cevabi yaızısında; öninceleme sürecinin devam ettiğinin bildirildiği anlaşılmıştır’ denildi. Bu tür dosyalar yalnızca adli süreci değil, siyasi sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Denetim Komisyonu’nun raporu, belediyenin 2022 yılı harcamalarında sistematik sorunlar olabileceğine işaret ederken, gözler savcılık sürecine ve belediye yönetiminin vereceği cevaba çevrildi.