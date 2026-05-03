ABD ataşesi önünde el pençe duran İP’liden hazımsızlık

Olgun’un son zamanlarda sosyal medya üzerinden AK Parti milletvekillerini tehdit etmesi hayretle karşılanıyor. AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerinin şehre kazandırdığı hizmetlerin açılış ve temel atma törenleri sonrası alakasız açıklamalarla gündemde kalmaya çalışan Olgun, kendisine cevap veren milletvekillerini ise sosyal medya üzerinden mafya vari bir üslupla tehdit etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tehdit vari açıklamalarına karşılık artık kendisine cevap vermeyeceğini belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi İbrahim Yurdunuseven’in, perşembe günü de hastane ek binası açılışındaki konuşmasını yine konuyla yakından uzaktan alakası olmayan bir açıklamayla eleştiren İP’li Hakan Şeref Olgun’un bu girişimi, sosyal medya kullanıcıları tarafından çalışan vekiller üzerinden gündem kapma çabası olarak değerlendirildi.