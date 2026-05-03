CHP'nin spor kulübü kılıflı haraç sistemi deşifre oldu!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında iddianame tamamlandı. Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 31 şüpheliye ağır suçlamalar yöneltilirken, ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden "Büyükçekmece Spor Kulübü’ne bağış" adı altında haraç alındığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Büyükçekmece Belediyesi’ndeki usulsüzlüklere ilişkin kapsamlı bir dosyayı mahkemeye sundu.

BÜYÜKÇEKMECE’DE 10 YILLIK YOLSUZLUK SİSTEMİ İDDİANAMEDE

2015-2025 yıllarını kapsayan iddianamede; suç örgütü kurma, rüşvet ve mal varlığı değerlerini aklama gibi ciddi suçlamalarla 31 kişi hakkında yargılama istendi. MASAK verileri ve noter belgeleriyle desteklenen dosyada, belediye yönetiminin inşaat sektörünü bir gelir kapısı haline getirdiği ve 14 ayrı eylemle kamu imkanlarını şahsi çıkarlar için kullandığı öne sürüldü.

RUHSAT KARŞILIĞI DAİRE VE VİLLA TALEBİ

Hasan Akgün’ün belediye başkanlığı döneminde, ilçedeki inşaat projelerinin onaylanması için müteahhitlerden ağır bedeller istendiği iddia edildi. İddianameye göre, kaçak hafriyat alanları oluşturulurken, ruhsat ve iskan almak isteyen iş insanlarından daire ve villa talep edildi. Bu taleplerin bir kısmı doğrudan Büyükçekmece Spor Kulübü’ne zorunlu bağış ve sponsorluk ödemeleri şeklinde tahsil edildi. Şüphelilerden Vahit Karaarslan’ın ifadesinde yer alan "Takıma sponsor olursan ruhsatını veririz" şeklindeki beyan, kurulan rüşvet çarkının işleyişini açıkça gözler önüne serdi.

GİZLİ KASALAR VE TAŞINMAZ AKLAMA DÜZENİ

Rüşvet olarak alınan taşınmazların takibi ve gizlenmesi için profesyonel bir ağ oluşturulduğu iddia edildi. İddianamede, rüşvete konu olan mülklerin devri sırasında bankalar üzerinden göstermelik para transferleri yapıldığı, ancak devir sonrası bu tutarların elden iade edildiği saptandı. Hasan Akgün’ün "gizli ortakları ve kasası" olduğu öne sürülen Adem Çukur, Güngör Gül, Ayhan Bacınoğlu ve Osman Yeşilgül gibi isimlerin, gayrimenkullerin el değiştirmesinde kilit rol oynadığı belirtildi. Süreçte, firari eski yardımcı Nuraydın Sak ile mevcut yöneticilerin de imar süreçlerini bu çıkarlar doğrultusunda yönettiği iddia edildi.