  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hırsızlar kendilerini aklama peşinde! Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu ve TBB yönetimine sert tepki O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti! Bir insan hayatı boyunca kaç ton yemek yer? Rakam dudak uçuklatıyor! Portakalı soydu başucuna koydu! Antalya Altın Portakal'da yolsuzluk gölgesi: 113 milyon liralık kamu zararı iddiası Şaka değil gerçek: Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti! Bölge diken üstünde: Hava sahasında hareketlilik arttı Azerbaycan'dan AB'ye sert nota: İlişkiler askıya alındı Ultra zenginler sabah uyandığında ilk 15 dakika asla bunu yapmıyor! İran’dan ABD’ye 14 maddelik karşı teklif: Barış için somut yol haritası Bu ormana girenin sadece ölüsü çıkıyor!
Yerel İzmir'in yüksek kesimlerine bahar ayında kar yağdı
Yerel

İzmir'in yüksek kesimlerine bahar ayında kar yağdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İzmir'in yüksek kesimlerine bahar ayında kar yağdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Etkisini sürdüren kar, ağaçlık alanlarla evlerin çatılarını, arabaların üzerini beyaza bürüdü.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, AA muhabirine, havaların ısınmasını beklerken kar yağmasının sürpriz olduğunu söyledi.

Gölcük Mahallesi sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da mayıs ayında kar yağmasının kendilerini şaşırttığını belirtti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23