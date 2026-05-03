CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Hakkında Dudak Uçuklatan İddia: Tamar Tanrıyar sordu: Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"

Tamar Tanrıyar, 29 yaşında Bodrum Belediye Başkanı olan Tamer Mandalinci’ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Tanrıyar’dan Mandalinci’ye Sert Sorular

"Tamer Mandalinci, sen daha 29 yaşında Bodrum’a belediye başkanı olmak için Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"

Tanrıyar, bu durumu bir başka tartışmalı süreç olan "Muhittin Böcek olayının bir yenisi mi?" sözleriyle kıyasladı.

Belediye Başkanları Arasında Gerginlik

Tanrıyar, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri öncesinde Tamer Mandalinci’nin, Ekrem İmamoğlu’ndan gelen bir mesajı okumaya çalışmasının diğer belediye başkanları arasında huzursuzluğa yol açtığını iddia etti. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan bir ismin mesajının okunmasının, tüm belediyecileri zan altında bıraktığını düşünen başkanlar arasında "kıyametin koptuğu" belirtildi.

"Şöhret Güzel Şey"

Tamar Tanrıyar, genç yaşta bu tarz iddialarla gündeme gelen Mandalinci’ye yönelik, "Manşetlere oturmanın keyfini çıkaracaksın ve meşhur olacaksın. Şöhret güzel şey" diyerek ironik bir dille seslendi.

Ayrıca Mandalinci’nin şarkı söyleme yeteneğine de atıfta bulunarak, bu yönüyle de gündeme gelebileceğini ifade etti.

Gazeteci Tanrıyar’ın bu iddiaları, CHP kulislerinde ve Bodrum’da nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu oldu.