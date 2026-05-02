İran'dan 12 maddelik Hürmüz Boğazı bildirisi! Tüm dünyaya ilan ettiler

Hürmüz Boğazı'nda yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını duyuran İran'dan, "Hürmüz Boğazı'nın yönetim planı 12 madde olarak düzenlenmiştir." açıklaması yapıldı.

İran Devlet Televizyonu'na göre, Nikzad, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine yaptığı ziyaret sırasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

'HÜRMÜZ BOĞAZI YÖNETİM PLANI 12 MADDE OLARAK DÜZENLENMİŞTİR'

Nikzad, "Hürmüz Boğazı yönetim planı 12 madde olarak düzenlenmiştir. Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerinin de savaş tazminatı ödemedikleri takdirde geçişine izin verilmeyecek. Diğer gemiler ise İran Meclisi tarafından oluşturulan yasa ve İran tarafından verilecek izin doğrultusunda geçiş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

 

'GEMİ TRAFİĞİ SAVAŞTAN ÖNCEKİ GİBİ OLMAYACAK'

Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Nikzad, "Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçimi, petrolün millileştirilmesi kadar önemlidir." diye konuştu.

Nikzad ile birlikte ziyarete eşlik eden İran Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı'nı yönetmenin nükleer silah elde etmekten daha önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hürmüz Boğazı geçişlerinden elde edilecek gelirin yüzde 30'u silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, yüzde 70'i ise halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınma hamlelerine ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz kapandı, TIR'lar kazandı!
Hürmüz kapandı, TIR'lar kazandı!

Ekonomi

Hürmüz kapandı, TIR'lar kazandı!

Girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı! Trump'ın gizli Hürmüz planı sızdı
Girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı! Trump'ın gizli Hürmüz planı sızdı

Dünya

Girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı! Trump'ın gizli Hürmüz planı sızdı

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney açıkladı! Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney açıkladı! Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere

Gündem

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney açıkladı! Hürmüz'de yeni bir sayfa açılmak üzere

Hürmüz için umutsuz açıklama: Açılsa bile...
Hürmüz için umutsuz açıklama: Açılsa bile...

Ekonomi

Hürmüz için umutsuz açıklama: Açılsa bile...

ata

neyse kardeş, sam amca da satranç öğrenmeye başladı... boyuna bakmadan şah çekti... hadi bakalım sizin hamlenizi de görelim...

Malazgirt 1071

CHP bu işe ne diyecek İran yararına
