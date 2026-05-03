Varank ‘Bursa bıçakçılığını dünya markası yapacağız’ Bıçağı 'Ele aldı'

Varank 'Bursa bıçakçılığını dünya markası yapacağız' Bıçağı 'Ele aldı'

Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'ni ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, stantları tek tek gezerek bıçak ustalarıyla sohbet etti, ürünleri inceledi ve bazı bıçakları satın aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Bursa Bıçak Festivali'nde yaptığı açıklamada Bursa bıçakçılığının dünya markası haline getirilmesi için çalışmaların süreceğini söyledi. Stantları tek tek gezerek bıçak ustalarıyla sohbet eden Varank, ürünleri inceledi ve bazı bıçakları satın aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen festival bugün sona eriyor. Üç gün süren organizasyon, sergi, yarışma ve fuar etkinlikleriyle yoğun ilgi gördü.

Festival alanını ziyaret eden Varank, stantları tek tek gezerek bıçak ustalarıyla sohbet etti, ürünleri inceledi ve bazı bıçakları satın aldı. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'nın köklü el sanatlarından biri olan bıçakçılığın hakettiği değeri görmesi gerektiğini vurgulayan Varank, "Bursa'mızın dünyaya nam salmış bıçakçılık geleneğini daha güçlü şekilde tanıtmak istiyoruz. Bu festival, hem ustalarımızın emeğini görünür kılıyor hem de sektörün gelişimine katkı sağlıyor" dedi.

Festivalin kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Varank, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının yer aldığı festivalde ustalar hünerlerini sergilerken, kurulan stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bursa bıçakçılığının uluslararası tanıtımına katkı sağlayan festival, bugün gerçekleştirilen programların ardından sona erecek.

