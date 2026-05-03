Yorganlar nasıl yıkanır? Yorganı böyle yıkayınca pamuk gibi oluyor! Yün yorganlar nasıl yıkanır?
Çeyizlerin ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan el işi yün yorganlar için bu püf noktalarını not etmek lazım...
Yün yorgan nasıl yıkanır? Yün yorgan nasıl yıkanır sorusuna güzel bir makale hazırladık, yün yorgan nasıl yıkıyoruz. Yaz temizliklerinin başladığı dönem kış ayı başlamadan sıcak havada yün yastıklar, yün yorganlar havalandırılır. Bazı hanım arkadaşlarımız yıkamaktan yana küçük çocukları olanlar bazen ufaklıklar idrar kaçırma oluyor. Yün yorgan nasıl yıkanır hepimiz birbirimize soruyoruz sen nasıl yıkadın diye kimimiz makinede veya sökerek, yada bütün yorgan şeklinde hepimizin bir fikri var.
Çeyizlerin ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan yün yorgan nasıl yıkanır? •İlk adım : yün yorgan nasıl yıkanır yorganınızı bütün yıkamak istiyorsanız. Biraz zor olabilir suyu çektikçe ağırlaşması nedeniyle çevirmek zor olabiliriz yardımcı olabilecek biri öncelikle gerekiyor. Akşamdan yün yorganınızı küvet içine yerleştirelim çok ılık su ile dolduralım biraz matik ilave edelim ve ayaklarınızla iyice çiğneyin ve bırakalım sabah aynı işlemi tekrarlayıp ve bol su ile durlayalım ve süzülmesi için yüksek bir zemine çıkaralım sonrasında iyice kurutalım kuruduğundan iyice emin olun küf ve koku yapabilir. İsterseniz vakumlu torbalar alabilir içinde muafaza edebilir. Yada ceviz yaprağı defne yaprağı koyarak saklaya bilirsiniz.
• ikinci adım: yün yorganınızı sökerek yıkamak ve azar azar yıkamak sererek kurutmak ve onları kabartma biraz zor olabilir ama en iyi temizleme yöntemi akşamdan büyük leyen içinde az matikle ile ıslatıp yada büyük küvetiniz varsa onun içinde yıkamak daha kolay olacaktır. Sıcak sudan kaçının yünleri sert olmasına sebep olabilir. En iyisi ılık su ve biraz matik ile yıkama işlemi sökülen yorgan tekrar yeteneğiniz varsa kendiniz dikebilir yada yorgancı da dikim işlemi yaptırmanız gerekiyor. • Çamaşır makinesi atmak uygun olmaya biliyor yorgan büyük makine içine sığmayan bir durum küçük yorgan belki oda sert olma durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben de duymuştum makinede yün yastık yıkama yaptım matik kullandım yastık çöp oldu. Makinede yıkama yaparken yumuşatıcı ile yıkayınız yoksa sertleşir elde yıkamak yünler için en güzeli oluyor.
• Aynı işlemleri yün yastıklarınız da uygulaya bilirsiniz. • Sonuç olarak ister bütün yada sökerek yün yorganlarınızı yıkayabilirsiniz. sadece sıcak su ve az matiz elde yıkama için . Makinede sadece yumuşatıcı ile yıkama sonuç harika olacaktır. Eğer kuş tüyü yorgan yada pamuk yorgan kullanıyorsanız makinenin en hassas programında yıkamalısınız. Temizleme ürünleri olarak lanolin maddeler önerilmektedir. Lanolin yünlü elyaflar sarar yenilemekte, yapısını koruyarak yeni görünüm verir. Küvet içinden yorgan çıkartılırken aşırı şekilde sıkılma yapılmaması gerekir. Yorganları hiç kullanmıyorsanız; en azından yılda iki kez saklandıkları yerden çıkarmalı ve açık havada hava landırmayı ihmal etmemelisiniz. Yüzyıllardır sökülen yorganların yününü odun ateşinde ısıttıkları suyla elde yıkayan ve ipe asan kadınlar her daim olmuştur.
