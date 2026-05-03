Yorganlar nasıl yıkanır? Yorganı böyle yıkayınca pamuk gibi oluyor! Yün yorganlar nasıl yıkanır?

• ikinci adım: yün yorganınızı sökerek yıkamak ve azar azar yıkamak sererek kurutmak ve onları kabartma biraz zor olabilir ama en iyi temizleme yöntemi akşamdan büyük leyen içinde az matikle ile ıslatıp yada büyük küvetiniz varsa onun içinde yıkamak daha kolay olacaktır. Sıcak sudan kaçının yünleri sert olmasına sebep olabilir. En iyisi ılık su ve biraz matik ile yıkama işlemi sökülen yorgan tekrar yeteneğiniz varsa kendiniz dikebilir yada yorgancı da dikim işlemi yaptırmanız gerekiyor. • Çamaşır makinesi atmak uygun olmaya biliyor yorgan büyük makine içine sığmayan bir durum küçük yorgan belki oda sert olma durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ben de duymuştum makinede yün yastık yıkama yaptım matik kullandım yastık çöp oldu. Makinede yıkama yaparken yumuşatıcı ile yıkayınız yoksa sertleşir elde yıkamak yünler için en güzeli oluyor.