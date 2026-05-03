Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başıboş köpek sorunu hâlâ çözülemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise bu süreçten para kazananların olduğu iddia ediliyor.

Haber Global'de sunucu Buket Aydın'ın sunduğu programda, Meclis'te 27 milletvekilinin mama fabrikası olduğu iddia edilirken, hayvanların alınmaması yani toplanmamasının çağrısının arkasında ne olduğu açıklandı.

Başıboş köpek sorununa ilişkin tartışmalar sürerken, kamuoyunda dikkat çeken yeni bir iddia gündeme geldi. Televizyon programında dile getirilen söylemde, bazı siyasi ve ticari bağlantıların sürecin çözümünü zorlaştırdığı öne sürüldü.

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan başıboş köpek sorunu, bu kez farklı bir iddiayla yeniden gündeme taşındı. Sokak hayvanlarının toplanması, barınak kapasitesi, yerel yönetimlerin sorumluluğu ve kamu güvenliği üzerinden süren tartışmalara, ekonomik çıkar ilişkileri iddiası da eklendi.

Haber Global'de, başıboş köpek sorununun çözülememesinin arkasında gelir elde eden çevrelerin de olabileceği öne sürüldü. Söz konusu iddialar, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE EKONOMİK ÇIKAR İDDİASI VAR

Programda dile getirilen değerlendirmelerde, sokak hayvanları üzerinden büyüyen mama sektörünün ve bu alandaki ticari ilişkilerin, çözüm sürecini etkileyebileceği savunuldu. Özellikle hayvanların toplanmaması yönündeki çağrıların arkasında ekonomik motivasyonlar bulunabileceği ileri sürüldü.

Bu çıkış, başıboş köpek meselesinin yalnızca bir kamu düzeni ve hayvan hakları sorunu değil, aynı zamanda ekonomik boyutları da olan çok katmanlı bir tartışmaya dönüştüğünü gösterdi.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Türkiye’de başıboş köpek meselesi son dönemde hem güvenlik hem de yerel yönetim politikaları açısından en hassas başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Özellikle saldırı vakaları ve kontrolsüz sokak hayvanı popülasyonu, çözüm çağrılarını daha da artırıyor.

Bu son iddialar ise, sorunun neden kalıcı şekilde çözülemediğine ilişkin tartışmayı başka bir alana taşıdı. Kamuoyunda şimdi, meselenin gerçekten iddia edildiği gibi ekonomik çıkar ağlarıyla bağlantılı olup olmadığı sorusu daha yüksek sesle soruluyor.

