MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Bahçeli, “3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin doğrulup kendine gelişidir” dedi.
MHP sosyal medya hesabından 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajına yer verildi.
MHP Lideri Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı.
“3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin silkinişi, doğrulup kendine gelişi ve derin uykulardan uyanışıdır.”