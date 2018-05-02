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Çayda Sözleşmeli aile işletmeleri geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından birisinin, tarım arazilerinin büyüklüğü olduğundan hareketle, çay üretim alanlarının da büyütülmesi gerektiğini ifade etti. Fakıbaba, “Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz ve alanları büyütmemiz lazım” dedi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
Çayda Sözleşmeli aile işletmeleri geliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Böyle gidecek olursak korkarım çayın lezzetini kaybedebiliriz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz ve alanları büyütmemiz lazım” dedi.

Fakıbaba, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2018 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaş çay kilogram fiyatını Başbakan Binali Yıldırım’ın 2,45 lira olarak açıkladığını anımsattı.

2.45’İN HİKÂYESİ

İlk etapta fiyatın 2,35 lira olmasını önerdiklerini aktaran Fakıbaba, fiyat belirleme sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Baktık sayın Bakanımız ve milletvekillerimiz bombardımana tuttu 2,40 oldu. Arkasından sayın Cumhurbaşkanımıza gittik, dedi ki ‘ÜFE nedir?’ Dedim ki 15,8. ‘Kaça gelir?’ 2,44’e gelir. Dedi, ‘2,44 olacak.’ Arkasından dün sayın Başbakanımız ile beraberdik. Dedim ‘Efendim 2,44 kararı aldık.’ Dedi ‘2,44 nedir? 2,45 yap.’ Hikaye böyle başladı ve 2,45 oldu. Emin olun benim üretici kardeşlerim için ne versek azdır.”

Halkın hizmetkarı olduklarını ifade eden Fakıbaba, “Size hizmet etmekten de AK Parti bakanları, milletvekilleri ve üyeleri olarak gurur duyuyoruz. Sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Geldiğimiz günden bu yana şunu söylüyoruz; üretici, sanayici ve tüketici bir denge içerisinde olmamız lazım. Üçü de olmazsa olmaz. Bu tarımda, hububatta, hayvancılıkta böyle. ‘Ürettim, kazandım’ diyebileceği bir denge içerisinde olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Fakıbaba, Başbakan Yıldırım’ın dün açıkladığı kalkınma planının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Fakıbaba, ülke genelinde başlattıkları 250 köy projesinin hızla devam ettiğini belirterek, “Bunu tarımın diğer birimlerinde de yapmak zorundayız. Bunu TMO, Tarım Kredi, TİGEM ile yapıyoruz. Köy ne üretiyor? Mercimek üretiyor. Kaç kişi üretiyor? 100 kişi üretiyor. Biz alım garantisi veriyoruz. Girdileri biz koyacağız. Girdilerin maliyetini ucuzlatacağız. Çıktıların alım garantisini veriyoruz. Daha pahalıya alacağız. Daha az gider ile daha çok çıktı elde ediyoruz” dedi.

Çayda da benzer uygulamanın yapılması gerektiğinin altını çizen Fakıbaba, “Rize’de çay içtim, bunun lezzeti dünyanın başka bir yerinde yok. Bunu korumak zorundayız. Böyle gidecek olursak korkarım çayın lezzetini kaybedebiliriz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz ve alanları büyütmemiz lazım” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
  1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. Çaykur
  3. Rize

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