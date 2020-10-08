Çayda ‘Covid-19’ verimi

Toplamda 735 bin ton yaş çay aldıklarını belirten Alim, 105 bin ton kuru çay satışı yaptıklarını söyledi. Yusuf Ziya Alim, yeni tip coronavirüs (Covid-19) sürecinde üreticilerin çaylarını kendileri topladığı için ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu, salgına rağmen güzel bir kampanya dönemi geçirdiklerini bildirdi.

Durum lehimize

Alim, yaş çay hasadının 19 Mayıs’ta Kovid-19 tedbirleriyle başladığını anımsatarak, salgın sürecini Türk tarımı ve üreticilerin lehine dönüştürdüklerini söyledi. Salgın nedeniyle çoğunluğu Gürcistan’dan gelen yaş çay işçilerinin, bu yıl bölgeye gelmediğini belirten Alim, “Her yıl konuştuğumuz yabancı işçinin, ekonomik kaybın yanında çay bahçelerine verdiği hasar vardı. Bu yıl üretici kendi çayını topladığı için çayın ve bahçenin kalitesinde daha farklı bir oluşum ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu. Alim, mayıs ayının Türk çayı açısından çok verimli geçtiğine dikkati çekerek, ikinci sürgün ve üçüncü sürgün dönemini de sıkıntı çıkmadan büyük oranda tamamladıklarını aktardı.

Ürünlerimiz kaliteli

Kurum olarak güzel ve kaliteli çay aldıklarını ifade eden Alim, “Her yıl kalitemiz iyi ama bu yıl üreticiler çayı kendileri topladığı için kalitemiz çok daha iyi oldu. Çaylık alanlar düzeldi. Toplanması gereken şekilde hasat yapıldı. Ekonomik olarak yurt dışına çıkan 300-500 milyon lira civarında para üreticinin cebinde kaldı. Hastalık olmasına rağmen güzel bir kampanya geçirdik” diye konuştu.