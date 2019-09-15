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Çaycuma Kent Konseyinden geri dönüşüme destek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 4.

15 Eylül 2019 Pazar 16:59
Çaycuma Kent Konseyinden geri dönüşüme destek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 4.Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarında ÇayBel Standında hazırlanan pankartlarla ambalaj atıklarını ayırma ve geri dönüşüme kazandırma uygulamaları stand ziyaretçilerine anlatıldı.


Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, ambalaj atıklarının çöp olmadığını, geri dönüştürülebildiğini, halkımızın evsel atıklarla ambalaj atıklarını ayrı şekilde hazırlanan kutulara atmasının doğa ve çevrenin korunmasında, çöp yığınlarının azalarak küresel ısınmanın yavaşlatılmasında, enerji tasarrufu sağlanmasında ve israfın önlenmesinde önemli olduğunu ve ülke ekonomisine değer kattığını anlattı. Ayrıca Dereli, bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesinin toprağın ve yeraltı sularının kirlenmesine sebep olduğunu, atık su toplama sistemlerini daralttığını, bu nedenle halkın bitkisel atık yağlarını lavabolara dökmeyerek atık yağ bidonu bulunan lokanta ve pastahanelere teslim edebilecekleri belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:59
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