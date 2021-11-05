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Medya Çaycı Hüseyin'in yeni tarzı ortaya çıktı
Medya

Çaycı Hüseyin'in yeni tarzı ortaya çıktı

"Çocuklar Duymasın" dizisinde oynadığı "Çaycı Hüseyin" karakteriyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol, imaj değişikliğine gitti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 18:33:00 -
Çaycı Hüseyin'in yeni tarzı ortaya çıktı

Sosyal medyada sık sık öldüğü yönünde çıkan haberlerle gündem olan Çocukların Duymasın'ın "Çaycı Hüseyin"i Alparslan Özmol, imaj değişikliğine gitti.

Alparslan Özmol saçlarını kazıtarak bıyıklarını kesti. Takipçileri "Abi bari alıştıra alıştıra kesseydin. Tilkiden kurtulan horoz gibi olmuşsun" ve "Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Alparslan Özmol'un yeni imajı:

 

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