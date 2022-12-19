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Medya Kuruluş Osman'a katılmıştı! Çaycı Hüseyin'i kahreden haber
Medya

Kuruluş Osman'a katılmıştı! Çaycı Hüseyin'i kahreden haber

Kuruluş Osman'ın yeni oyuncularından Alpaslan Özmol’un annesi hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 07:16:00 - 2022-12-19 07:18:48
Kuruluş Osman'a katılmıştı! Çaycı Hüseyin'i kahreden haber

Bir zamanlar 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol’un annesi hayatını kaybetti. Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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