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Yerel

Çayboyu’nun içme suyu şebekesi yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Fethiye’de dev alt yapı çalışmalarını sürdürürken diğer yandan içme suyu şebeke hatları eskiyen mahallelerin şebeke hatlarını yeniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:40:22 -
Çayboyu’nun içme suyu şebekesi yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ve Fethiye’de dev alt yapı çalışmalarını sürdürürken diğer yandan içme suyu şebeke hatları eskiyen mahallelerin şebeke hatlarını yeniliyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu mahallesinin içme suyu şebeke hatlarını yeniliyor. Mahallede 500 metrelik içme suyu şebeke hattının 300 metresi yenilendi. Kalan bölümün önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kırsal mahallelerimizde eskiyen içme suyu şebeke hatlarını yeniliyoruz. Bu bağlamda Kavaklıdere ilçemize bağlı Çayboyu Mahallesinde 500 metrelik içme suyu şebeke hattının 300 metresi yenilendi. 200 metrelik kısımda önümüzdeki günlerde tamamlanacak” denildi.

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