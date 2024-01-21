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Gıda Çaya limon sıkmak doğru mu? Uzmanlar uyardı
Gıda

Çaya limon sıkmak doğru mu? Uzmanlar uyardı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 13:52:00 -
Çaya limon sıkmak doğru mu? Uzmanlar uyardı

Çayın yanında limonu eksik etmeyenlerden misiniz? Eğer öyleyse, doğru bir tercih yaptığınızı söyleyebiliriz. Çünkü çaya limon eklemek, hem lezzet hem de sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Peki çaya limon eklemenin ne gibi faydaları var? İşte size bazı bilgiler.

Çay, içindeki tanen adlı madde nedeniyle demirin vücut tarafından emilmesini azaltıyor. Bu da demir eksikliği anemisi gibi bir soruna yol açabiliyor. Ancak çaya limon eklendiğinde, limondaki C vitamini sayesinde demirin emilimi artıyor. C vitamini, demirin sindirim sisteminden kana geçmesini kolaylaştırıyor. Bu da demir eksikliğini önlemeye yardımcı oluyor.

Limon, aynı zamanda kilo kontrolüne de katkıda bulunuyor. Limonlu çay, vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlıyor. Böylece ödem oluşumu engelleniyor. Ayrıca limonlu çay, metabolizmayı hızlandırıyor ve iştahı azaltıyor. Bu da kilo vermek isteyenler için faydalı oluyor. Limonlu çay, diyet yapanların tercihi olabilir.

Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyvedir. Limonlu çay, içindeki C vitamini, antioksidanlar ve flavonoidler sayesinde vücudu hastalıklara karşı koruyor. Limonlu çay, enfeksiyonlarla savaşıyor, ateşi düşürüyor, soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına iyi geliyor. Limonlu çay, sağlıklı bir yaşam için ideal bir içecek olabilir.

 

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