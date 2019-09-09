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’Çay Yolu Yaşam Vadisi Projesi’nin yüzde 51’i tamamlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde Metin Bostancıoğlu Caddesi çay yolunda yapımına başlanan ’Çay Yolu Yaşam Vadisi Projesi’nin yüzde 51’inın tamamlandığı bildirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
’Çay Yolu Yaşam Vadisi Projesi’nin yüzde 51’i tamamlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde Metin Bostancıoğlu Caddesi çay yolunda yapımına başlanan ’Çay Yolu Yaşam Vadisi Projesi’nin yüzde 51’inın tamamlandığı bildirildi.


İlçede sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüten Türkeli Belediyesi, bu kapsamda Çay Yolu Yaşam Vadisi’nde sosyal alanları genişleterek, halkın hoşça vakit geçirebileceği ve eğlenebileceği alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çay Yolu Yaşam Vadisi çalışmalarında yüzde 51’e ulaşıldığını söyledi. Şahin, Çay Yolu Yaşam Vadisi çalışmalarında oluşturulan yürüyüş parkuru oturma alanları ve spor alanlarının yanı sıra, Türkeli Çayı’nın diğer tarafına da yapılacak yürüyüş köprüsü ile geçilerek, burada da oluşturulacak yürüyüş yolu, piknik alanları, bisiklet parkuru, serender evler, kamp alanları ve gezinti alanları ile geniş bir yüzölçümünde ismine yakışır bir yaşam alanı sunulacağını belirtti.


Şahin, farklı görsellik ve kullanımda sosyal donatılar oluşturulacağını, macera tutkunları için çay yolu üzerine zipline hattı ve dev salıncak kurmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
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