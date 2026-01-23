  • İSTANBUL
Çay ocağının kapısına asılan not sosyal medyayı güldürdü
Yaşam

Çay ocağının kapısına asılan not sosyal medyayı güldürdü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çay ocağının kapısına asılan not sosyal medyayı güldürdü

Niğde’de bir çay ocağı işletmecisinin kapıya astığı “Depresyona girdim, pazartesine kadar yokum” notu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Niğde'de çay ocağı işleten bir kişinin kapattığı dükkanın kapısına astığı 'depresyona girdim, pazartesine kadar yokum' notu sosyal medyada gündem oldu.

Biz de depresyona girdik ama sabah 7.00'de de metrobüse bindik

Niğde DMC Haber'in haberine göre, il merkezinde çay ocağı işleten bir esnaf kapısına 'depresyona girdim, pazartesine kadar yokum' notu asarak dükkanını kapadı. Yazı çevre sakinlerini meraklandırırken kısa sürede de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı duruma yorum yaparken, 'biz de depresyona girdik ama sabah 7.00'de metrobüse bindik', 'bir kişilik daha yer var mı acaba', 'bence salıdan başla' yorumları dikkat çekti.

