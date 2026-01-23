Çay ocağının kapısına asılan not sosyal medyayı güldürdü

Niğde'de çay ocağı işleten bir kişinin kapattığı dükkanın kapısına astığı 'depresyona girdim, pazartesine kadar yokum' notu sosyal medyada gündem oldu.

Biz de depresyona girdik ama sabah 7.00'de de metrobüse bindik

Niğde DMC Haber'in haberine göre, il merkezinde çay ocağı işleten bir esnaf kapısına 'depresyona girdim, pazartesine kadar yokum' notu asarak dükkanını kapadı. Yazı çevre sakinlerini meraklandırırken kısa sürede de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı duruma yorum yaparken, 'biz de depresyona girdik ama sabah 7.00'de metrobüse bindik', 'bir kişilik daha yer var mı acaba', 'bence salıdan başla' yorumları dikkat çekti.