Yerel Çay ocağında silahlı saldırı: İçeri girip bir anda ateş açtı!
Çay ocağında silahlı saldırı: İçeri girip bir anda ateş açtı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

İzmit'te bir çay ocağında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki bir çay ocağında oturan grubun yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla masada oturanlardan birine ateş etti. Vurulan kişi yere yığılırken, masadaki diğer kişiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çay ocağına girerek masadakilerden birine ateş etmesi, yaşanan arbede ve kaçışı yer alıyor.

