THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çay lekesi kanepeden nasıl çıkar?

Günlük hayatımızda en fazla kullandığımız içeceklerin başında çay geliyor. Gün boyu çeşitli aalıklarla tükettiğimiz, gerek sabah gerekse diğer öğünlerde sık tercih ettiğimiz bu içecek ile alakalı en büyük sorunlardan bir tanesi ise oluşturabileceği lekeler. Çay lekesinin en fazla zarar verdiği yerlerden biri hiç şüphesiz ki kanepeler. Çayınız kanepenize döküldüğünde nasıl temizlersiniz? Yanıtını tam olarak bilmiyorsanız yazımıza göz atın.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:29
Çay lekesi kanepeden nasıl çıkar?

Kanepede çay lekesi oluştuğu zaman öncelikli olarak yapılması gereken şey hiç vakit kaybetmeden beyaz bir bez ya da kağıt havlu aracılığı ile fazla olan ıslaklığı almaktır. Islaklığın alınmasının ardından ise yeni bir kağıt havlu alınmalı ve ıslaklık emilemeyecek duruma gelene kadar sürekli bir şekilde baskı uygulanmalı. Ancak baskı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise bu esnada ovalamamak. Yapılması gereken tek şey yalnızca çayın döküldüğü ya da damladığı yerin üstüne baskı yapmak.

Şimdilerde onlarca farklı leke çıkarıcı ürün başta çay lekesi olmak üzere pek çok farklı lekeyi başarılı bir şekilde çıkartmaktadır. Fakat doğal yollardan bunu başarmak da mümkün. Eğer ki kanepe beyaz bir kumaşla kaplı ise leke limon suyu ile silinip sonrasında soğuk su ile bu bölge temizlenebilir. Renkli kumaşlarda ise yumurta sarısı kullanılabilir. Eski bir çay lekesini çıkarmak içinse gliserinli su kullanmanız, lekenin ortadan kaldırılması için yeterli olacaktır. Temizlik malzemelerini kullanacağınız zaman öncelikli olarak bu maddeyi test etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı leke çıkarıcı ürünlerin içerisinde yer alan maddeler kumaşların renklerini soldurabilir.

Bunun için görünmeyen bir kısımda ürünü test ederek bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Lekenin çok daha fazla alana yayılmasını engellemek için mümkün olduğu kadar küçük dozlar şeklinde çay lekesinin bulunduğu alana kılavuzda belirtilen şekilde uygulamalar yapmak gerekiyor. Çünkü tek bir seferde yüksek dozda uygulanacak leke çıkartıcı ürün istenilenden çok daha kötü bir görüntünün oluşmasına neden olacaktır. Çay lekesinin oluşması sonrasında bu bölgenin kesinlikle ovulmaması, bunun yerine özellikle de kadife kumaşların fırçalanması büyük bir öneme sahip. Fırçalanma sayesinde tüylenme sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Lekenin çıkartılması sonrasında kurumanın hızlanarak yeni lekelerin oluşmasını engellemek adına fön gibi kurutucular kullanılabilecektir.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:29
  1. çay lekesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'nın ticaret merkezi: Uzunçarşı
    1. Sakarya'nın ticaret merkezi: Uzunçarşı
    2. Futbol dünyasında böyle tehdit..
    3. Myanmar'ın zulmüne karşı Bangladeş'ten..
    4. ABD o alanda tedbir için yeni..
    5. Osmanlı'nın eşsiz yapılarından Orhan..
    6. Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu!
    7. Bucaspor 3.Lig'e düştü!
    8. MHP'de FETÖ hassasiyeti! Tek tek..
    9. Bediüzzaman'ın talebesi..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı
    11. Avrupa'da deprem kömür madenini vurdu!..
    12. Bakan açıkladı! Türkiye dünyada en çok..
    13. Şampiyon Hatayspor TFF 1.Lig'de
    14. Çay lekesi kanepeden nasıl çıkar?
    15. Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?
    16. Şampiyonluk maçında ilk gol haberi..
    17. Bebekler için irmikli meyveli..
    18. Astana'nın enerjisi Irıskeldi Hac..
    19. Bebek odası alışverişine öneriler
    20. Neymar ve Ronaldo aynı takımda..!
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda