Çay kanseri önlüyor mu?



Dünyanın birçok ülkesinde de siyah çay içimi hayli fazladır.



Siyah çayın kafein oranı hayli yüksektir. Çay ayrıca antioksidan potansiyele sahip flavonoidler taşır.



Antioksidanlar hücreleri sağlıklı tutmaya yardımcı olur ve koroner kalp hastalığı ve hatta bazı kanser türlerine karşı korur.

Antioksidanları nasıl ortaya çıkarılır?

Siyah çay, yeşil çay göre daha az olmasına rağmen antioksidandır. Siyah çayın içindeki antioksidanların ortaya çıkabilmesi için çayın yüksek sıcaklıkta demlenmiş olması gerekiyor.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, düşük sıcaklıkta demlenen siyah çayın antioksidan oranı, 90 dereceye yakın yani kaynama noktasında bir suyla demlenmesi halinde içinde bulunan antioksidanları on kat daha fazla oluyor. Bunun için mutlaka siyah çayı yüksek ısıda demleyin.

Yapılan araştırmalara göre, siyah çayın içinde bulunan antioksidanların ortaya çıkmasını önleyen iki unsur var. Biri çayın süt ile içilmesi diğeri ise poşet çayların kullanılması… Tam yağlı süt ve poşetler, antioksidanların çıkmasını bloke ediyor.

Siyah çay kanser riskini önler mi?

Siyah çayın sağlık üzerine yararlarıyla ilgili araştırmalar uzun yıllardır sürüyor. Bu araştırmaların bazıları siyah çay ve kanser arasındaki ilişkiyi kapsıyor. Yapılan araştırmalar, kanser riski ile siyah çay arasında bir bağlantı kurmaya başladı.

Siyah çayın kanser hücrelerinin azaltılmasına yardımcı olduğu belirlenirken, kanserin başlamasını önleme gibi bir yararı henüz tespit edilememiştir.

Siyah çayın, özellikle yumurtalık kanserini geriletme konusunda yararı olduğu yönünde araştırmalar henüz devam etmektedir. Araştırmacılar, siyah çayın rektal, kolon, mide, akciğer ve meme kanseri dahil olmak üzere diğer kanser riskini azaltmada yardımcı olabileceğini düşünmektedir. Ancak henüz ipatlanmış bir çalışma olmaması sebebiyle araştırmalar sürmektedir.

Siyah çay kahve kadar "Kolik" Yapıcıdır

Siyah çayda çok fazla kafein bulunmaktadır. Bunun için günde 8 bardaktan daha fazlası sizi "kolik" yapmaya başlayacaktır. Yani "çaykolik" olursunuz. Her bardakta kişi 12 mg kafein alır. Alınan kafein oranın 79 mg geçmesi halinde bağımlılık yapabilir. İçmezseniz, başınızda ağrı başlar. "Ya ben bunu içmezsem başım ağrıyor.." demeye başlarsınız..

En zararlısı çayı şekerli içmek!

Çay tüketiminin normalden fazla gerçekleşmesi durumunda vücut içerisindeki idrar miktarında artış meydana gelmektedir. Böylece üre asidi oranı da hızla düşmektedir. Böbrek taşı ya da kum döken hastalara çay kesinlikle doktorları tarafından yasaklanır. Kabızlık yapar. Romatizmal rahatsızlığı olan kişiler için oldukça zararlıdır. Fazla tüketimde yüksek tansiyon ihtimalini çok yüksek bir oranla arttırmaktadır.

En zararlısı çayı şekerli içmektir.