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Çay işçisi sokak ortasında kalp krizinden öldü

Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde sokak ortasında kalp krizi geçiren Gürcistan uyruklu çay işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:46
Çay işçisi sokak ortasında kalp krizinden öldü

Rize'nin Pazar ilçesinde çay işçisi olarak çalışan Gürcistan vatandaşı, bugün sabah 06.30 sıralarında eşini otobüsle Gürcistan’a uğurladıktan sonra Bulvar Caddesi'nde yürürken bir anda yere düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Gürcü vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaldığı evde yapılan aramada kalp ilaçlarına rastlanan ve kimliğine ulaşılamayan Gürcistan vatandaşı çay işçisinin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 10:46
  1. Rize
  2. Çay işçisi
  3. Sokak ortasında can verdi
  4. Kalp krizi

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