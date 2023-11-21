Çay demlerken 1 kaşık atın! Asla acımıyor ve yanmıyor

Çay, Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinin başında gelir. Doğru miktarda tüketilen çay, sağlığımız için pek çok fayda sunar. Çay; kalp sağlığını korur, bağırsak sağlığını destekler, odaklanma sorununu artırır ve bağışıklığı güçlendirir.

Çay demlemek bazı inceliklere dayanır. Çayın acımaması ve yanmaması için bazı püf noktaları bilmeniz gerekir. Sizler için paylaştığımız bu teknikle demlediğiniz çay hiçbir zaman acımayacak ve tadı asla bozulmayacak. Çay demlerken içine 1 tatlı kaşığı atmak yeterli!

Çayın acı olmaması için…

Çay tiryakileri için en önemli unsurlar; çayın iyi demlenmesi ve acı olmamasıdır. Bazı durumlarda demlediğiniz çay çabucak acıyabilir. Bunun için doğru çay demleme tekniklerini bilmeniz gerekir. Çay demlerken dikkat etmeniz gereken ilk unsur ise, suyun yeterince kaynamasıdır.

Aynı zamanda çayın üstüne sıcak suyu değil, sıcak suyun içine çayınızı atmalısınız. Yani sıcak suyu çayın üzerine çekmeyin. Çayı ekledikten sonra acı olmaması için yapmanız gereken tek şey, içerisine 1 tatlı kaşığı ya da 1 küp şeker ilave etmek! Şekeri ekledikten sonra karıştırmayı unutmayın.

Bu tekniği acıyan çayınız için de kullanabilirsiniz. Bu etkili yöntemle demlediğiniz çay asla yanmaz ve tadında da bozulma meydana gelmez. Bundan sonra her çay demlediğinizde bu teknikleri uygulayarak çayınızın lezzetine lezzet katabilir ve çayınızın acımasını engelleyebilirsiniz.

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