Çay ağacı yağının hiç bilmediğiniz faydaları: ne kadar, nasıl olacak? Hiç de zor değil, bunları yapın!
Çay ağacı yapraklarından elde edilen bu yağ cilt üzerine uygulanır ve harikalar yaratır. Anti mikrobik özellikleri sayesinde hem cildinizi temizler hem de derinlemesine besler.
Sağlık faydaları
-Sivilce sorununuzu kökünden çözer.
-Tırnak mantarına karşı en etkili tedavi yöntemlerinden biridir.
-Genelde sporcuların ayaklarında ortaya çıkan mantar hastalıklarını tedavi eder ve tekrar oluşmasını önler.
-Kepek probleminiz varsa şampuanın yanında bir iki damla çay ağacı yağıyla saçlarınızı ovun ve kepekten kurtulun.
-Kahve, çay ve sigara nefes kokumuzu mahveder. Limon yağı ve çay ağacı yağını birlikte kullanarak kötü nefes kokusundan kurtulabilirsiniz.
*Çocuklarınız okuldan eve bit mi getirdi? Canınızı sıkmayın! Bit şampuanına onlarca lira harcamanıza gerek yok. Çay ağacı ve lavanta yağlarını karıştırarak bitlenmiş saça uygulayın. Bitlerden kurtulacaksınız.
-Herhangi bir alerjiden dolayı kızaran ve kaşınan bölgeyi çay ağacı yağıyla ovarsanız hem kaşıntı geçecek hem de kızarıklık kaybolacaktır.
-Gribe yakalandığınızda sahip olduğunuz o kötü öksürük var ya, işte tam da ondan bahsediyoruz. Çay ağacı yağı ile hindistancevizi yağı veya zeytinyağını karıştırarak göğsünüze sürün. -Öksürüğünüz geçecek ve ciğerleriniz rahatlayacaktır.
-Dişlerinizde oluşan can sıkıcı plaklardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Çözüm sadece günde bir kez çay ağacı yağıyla gargara yapmak.
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