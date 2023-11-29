Çay ağacı yağının hiç bilmediğiniz faydaları: ne kadar, nasıl olacak? Hiç de zor değil, bunları yapın!

Sağlık faydaları

-Sivilce sorununuzu kökünden çözer.

-Tırnak mantarına karşı en etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

-Genelde sporcuların ayaklarında ortaya çıkan mantar hastalıklarını tedavi eder ve tekrar oluşmasını önler.

-Kepek probleminiz varsa şampuanın yanında bir iki damla çay ağacı yağıyla saçlarınızı ovun ve kepekten kurtulun.

-Kahve, çay ve sigara nefes kokumuzu mahveder. Limon yağı ve çay ağacı yağını birlikte kullanarak kötü nefes kokusundan kurtulabilirsiniz.

*Çocuklarınız okuldan eve bit mi getirdi? Canınızı sıkmayın! Bit şampuanına onlarca lira harcamanıza gerek yok. Çay ağacı ve lavanta yağlarını karıştırarak bitlenmiş saça uygulayın. Bitlerden kurtulacaksınız.

-Herhangi bir alerjiden dolayı kızaran ve kaşınan bölgeyi çay ağacı yağıyla ovarsanız hem kaşıntı geçecek hem de kızarıklık kaybolacaktır.

-Gribe yakalandığınızda sahip olduğunuz o kötü öksürük var ya, işte tam da ondan bahsediyoruz. Çay ağacı yağı ile hindistancevizi yağı veya zeytinyağını karıştırarak göğsünüze sürün. -Öksürüğünüz geçecek ve ciğerleriniz rahatlayacaktır.

-Dişlerinizde oluşan can sıkıcı plaklardan kurtulmak mı istiyorsunuz? Çözüm sadece günde bir kez çay ağacı yağıyla gargara yapmak.