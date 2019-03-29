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Çavuşoğlu'ndan Pendikli Yusuf'a destek: Olmaz olsun senin gibi milliyetçi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Pendik'te broşür dağıtan Yusuf Özoğul) O çocuk her seferinde 'Tamam abla, sağ ol abla, eyvallah abla' diyor. Hiç utanma yok bir de diyor ki 'Ben Türk milliyetçisiyim'. Olmaz olsun senin gibi Türk milliyetçisi, yazıklar olsun sana. Sen PKK ile kucak kucağasın, senin neren Türk milliyetçisi, utanmaz. Sen kim Türk milliyetçiliği kim? Sen FETÖ'nün kuklası olmuşsun." dedi.

29 Mart 2019 Cuma 23:45
Çavuşoğlu'ndan Pendikli Yusuf'a destek: Olmaz olsun senin gibi milliyetçi!

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Manavgat ilçesindeki Sarılar Kapalı Pazar alanındaki mitingde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün aşkıyla sevdasıyla projeleriyle Manavgat için hazır olduğunu söyledi.

Hasan Öz'ün rakiplerinin hizmeti ve projesinin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Manavgat'a yaptıkları köprülü kavşaklardan, yatırımlardan onların rahatsız olduğunu aktardı.

Manavgat'a doğal gazı getireceklerini belirten Çavuşoğlu, ilçeye eğitim ve araştırma hastanesi de kuracaklarını kaydetti.

Belediyeleri kazanmak, millete hizmet etmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'de üretken belediyeciliği gönül belediyeciliğiyle birleştirdiklerini anlattı.

Saadet Partisi'nin milli görüşçü olduğunu söylediğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Neren senin milli görüşçüymüş? Rahmetli Erbakan'ın milli görüş çizgisinden sen uzaklaşmışsın, 82 PKK'lıyı listelerine koymuşsun, senin neren milli görüşçü? İYİ Parti'yi kurarken 'Gerçek milliyetçi, Türk milliyetçisi biziz' dediler. 29 PKK'lıyı listene almışsın, senin nerende milliyetçilik? 'Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz' diyorlar, 'milliyetçilik ilkelerimizden biri' diyorlar ama listelerine tam 214 PKK'lıyı almışlar, eklemişler listelerine. Sizin nereniz artık Atatürk'ün kurduğu parti. Bunlara geçit verecek misiniz? 31 Mart'ta hadlerini bildirecek misiniz? Terör örgütleriyle PKK, FETÖ, DHPK-C, PYD ile ele ele, kol kola girmenin aynı odaya, aynı yatağa girmenin bedelini bunlara ödetecek misiniz?"

"İkisi de birbirinden vahim"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi bölmeye çalışan, millete saldıran, polise, askere kasteden bölücü terör örgütüyle ittifak yapanların bunun hesabını vereceğini anlattı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İki seçenek var. Ya bunlar PKK'yı artık terör örgütü olarak görmüyor ya da birileri zorla ittifak kurdurttu. İkisi de birbirinden vahim. Biliyoruz ki bir üst akıl var. Birileri bu terör örgütüyle onun uzantısı partiyle bir araya getirdi. Bu koordinasyonu yapanlardan bir tanesi de FETÖ'dür. Darbe yaptılar ülkeyi bölemediler, şimdi teröristleri şehirlerimize sızdırarak listelere koyarak, ülkemizi güya bölecekler. İzin verecek miyiz buna? Hayır."

"Bunlar pusulasını şaşırmış"

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'a İYİ Parti yönetiminden bir kadının tepki gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu evladı, yiğit bir çocuk. Elinde bez çanta, projelerin olduğu broşürü dağıtıyor. İYİ Parti yönetiminde olan kadın sorular soruyor, en sonunda da hakaret ediyor. O çocuk her seferinde 'Tamam abla, sağ ol abla, eyvallah abla' diyor. Hiç utanma yok bir de diyor ki 'Ben Türk milliyetçisiyim'. Olmaz olsun senin gibi Türk milliyetçisi, yazıklar olsun sana. Sen PKK ile kucak kucağasın senin neren Türk milliyetçisi, utanmaz. Sen kim Türk milliyetçiliği kim? Sen FETÖ'nün kuklası olmuşsun. Bir de marifet gibi almış bunu yayınlamış. Yazıklar olsun, vallahi billahi insanlığımdan utandım, olmaz olsun. Yusuf kardeşimize yapılan bu muamelenin de hesabını görmezsek yazıklar olsun bize. Bunlar yolunu, pusulasını şaşırmış. Allah ıslah etsin diyeceğim ama ıslah da olmazlar. Allah müstahakını versin bunların."

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:45
  1. İstanbul
  2. Antalya
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  5. Yusuf Özoğul
  6. Cumhur İttifakı

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