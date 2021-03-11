Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Türkiye savaşmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarını satırbaşları şu şekilde:

Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye’de kalıcı barış sürecine nasıl katkıda sağlayabileceğimizdi. Tek yol BM’nin 2254 nolu aldığı karar doğrultusunda olabilir. Rejimin daha yapıcı olması gerekiyor, bu süreçte Rusya’ya teşekkür ediyorum. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli’nin barınak ihtiyacı var. İnsani yardım konusunda daha esnek olmalıyız.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

Terör örgütleri Suriye’yi bölmek istiyor. Üçlü toplantıları düzenli olarak devam ettirme kararı aldık, bir sonraki Türkiye’de olacak.

Şu anda rejime angajman yerine direkt Suriyeli halkı düşünerek hareket etmeliyiz. Rusya ve bazı ülkelerin çabalarını takdir ediyoruz ama rejim çözüme yaklaşmıyor. Bizim amacımız kalıcı bir çözüm.

Geçmişte basit silahların alınmasında bile engeller çıkarıldı. Kimsenin Türkiye’yi eleştirmemesi gerekiyor. Savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 70’ini kendimiz üretiyoruz. Türkiye kendi üretmediği ürünleri dışarıdan alma hakkına sahiptir.