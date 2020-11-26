Çavuşoğlu'ndan Maradona için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli eski futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat." ifadelerini kullanarak Maradona hakkında taziye mesajı paylaştı.
Çavuşoğlu, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da yayınlayarak, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler." ifadesini kullandı.
Maradona hayatını kaybetti
Maradona, dün Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 60 yaşındaki Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.
Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etmişti.
Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtmişti.
Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.