Çavuşoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bayram namazını Antalya'nın Belek Beldesi'ndeki Dinler Bahçesi Camisinde kılan Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından görüntülü kutlama mesajı paylaştı.

Çavuşoğlu, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaşların, akraba toplulukların ve tüm ümmetin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle içeride ve dışarıda görevinin başında olan ve özellikle de teröristlere karşı mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin de mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Libya'da bayramda ateşkes ilan edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Her iki taraf da BM'nin bu çağrısına olumlu cevap verdi. Bu ateşkesin Libya'da kalıcı olmasını arzu ediyoruz ve bunun için sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz de katkılarımızı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Yemen'de, Suriye'de, Arakan'da ve diğer çatışma zulmün olduğu yerlerde de bayram vesilesiyle barış, huzur ve adaletin hakim olması temennisinde bulundu.

- Çavuşoğlu Yasin Börü'yü de unutmadı

Görüntülü paylaşımının yanı sıra yazılı mesajında Çavuşoğlu, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014 tarihinde Kurban Bayramı'nda et dağıtırken PKK'lı teröristlerce katledilen Yasin Börü'yü de unutmadı. Çavuşoğlu, "Her Kurban Bayramı'nda aklımıza ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü geliyor. Senin de bayramın mübarek olsun kardeşim. Unutulmayacaksın!" notunu paylaştı.