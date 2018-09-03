Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İdlib açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyareti kapsamında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin, "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını önemli buluyoruz. Amerika'nin PKK/YPG'ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" dedi. Çavuşoğlu, İdlib'teki son duruma ilişkin ise "Astana Anlaşması'nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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