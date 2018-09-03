Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İdlib açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.03 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyareti kapsamında yarın gerçekleşecek görüşmeye ilişkin, "Biz kendisini tanıyoruz. Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmasını önemli buluyoruz. Amerika'nin PKK/YPG'ye verdiği desteği gündeme getireceğiz" dedi. Çavuşoğlu, İdlib'teki son duruma ilişkin ise "Astana Anlaşması'nın devamı için temaslarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
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