Çavuşoğlu'ndan çok sert çıkış: Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, tereddütsüz yaparız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile yaptığı ortak açıklamada Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a çok sert çıktı.

"Gereği neyse tereddütsüz yaparız"

Bakan Çavuşoğlu, şımarıklıklarına tepki gösterdiği Yunanistan'a, bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendilerini riske atmamaları ikazında bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın haklarını savunma, tatbikat yapma gibi açıklamalarda bulunması halinde, bu sefer Türkiye'nin elinden bir kaza çıkmayacağını, gereği neyse onun tereddütsüz bir şekilde yapılacağını bildirdi.

Yunanistan ve Rum kesiminin dışlayıcı ve tek yanlı faaliyetlerini uzun süre sürdürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, dolayısıyla Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan ve Rum kesimi olduğunu bildirdi. Bunun son örneğinin Yunanistan'ın dünkü kararı ile bir kez daha görüldüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin faaliyetlerini başlatmak için sabırla beklediğini, Türkiye'nin dışlamak yerine hakça paylaşım istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izah ettiği gibi Merkel'in ve Almanya'nın arabuluculuk çalışmalarını desteklemek için isteklerini de olumlu karşıladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin jestler yaptığını belirtti. Çavuşoğlu, bu süreçte gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştıklarını söyledi.

"Avrupa'nın desteği Yunanistan'ı şımarttı"

Avrupa Birliğinin (AB) koşulsuz desteği ile Yunanistan'ın şımardığını kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası hukuk çağrısını sürekli tekrarlayan Yunanistan'a hangi uluslararası hukuka saygıdan bahsettiğini sordu.

Uluslararası hukuka bu kadar saygılı olduğunu iddia eden Yunanistan'ın, AİHM kararlarına rağmen Batı Trakya Türklerinin Türk ismini kullanmasına neden izin vermediklerini sorgulayan Bakan Çavuşoğlu, AB'nin neden Yunanistan'a baskı yapmadığını sordu.

Mahkeme kararlarına işaret eden Dışişleri Bakanı, Ege'de son zamanlarda Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini raporların da belgelediğini, bu kadar insanı Ege Denizi'nin ortasında botlarını batırarak veya itmek suretiyle Türkiye'ye göndermenin hangi uluslararası hakla örtüştüğünü sorularına ekledi. Çavuşoğlu, diğer taraftan Doğu Akdeniz'de de uluslararası hukuktan bahsederken, Türkiye'ye 2 kilometre, Yunanistan'a 580 kilometre uzakta bulunan 10 kilometrekare olan Meis Adası ile ilgili, Yunanistan'ın hangi uluslararası hukuka dayanarak bu ada için 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı talebinde bulunduğunu sordu.

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın İtalya ile imzaladığı anlaşmada bunun olup olmadığını soran Bakan, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşmada da bunun olmadığını söyledi.

"Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz..."

Yunanistan'a bu şımarıklıktan vazgeçmelerini söyleyen Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle bir yere varılamayacağını artık anlaması gerektiğini bildirdi.

Yunanistan'ın bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendilerini riske atmaması ikazında bulunan Çavuoğlu, Yunanistan'ın hakkını savunma, tatbikat yapma gibi açıklamalarda bulunması halinde Türkiye'nin bu sefer elinden bir kaza çıkmayacağını, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yapacaklarını vurgulaadı.

Çavuşoğlu, önce Kıbrıs Türk tarafıyla muhatap olmak zorunda olduğunu belirttiği Rum kesimi hariç olmak üzere Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle diyaloğu Türkiye'nin kabul ettiğini, ama bunun için kimsenin Türkiye'ye ön koşul getirmemesi gerektiğini bildirdi.