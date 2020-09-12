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Aktüel Çavuşoğlu'ndan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:
Aktüel

Çavuşoğlu'ndan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

"Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor" - "İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak ve daha sonra normale dönecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:07:31 -
Çavuşoğlu'ndan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama:

ANTALYA/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneye gelerek, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Böcek'e acil şifalar dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah tez zamanda iyileşir. Aramıza döner, görevine başlar. Sağolsun Sağlık Bakanımız (Fahrettin Koca) başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, burada hastanemiz, yöneticilerimiz, diğer hastanelerden hekimlerimiz herkes büyük bir çaba sarfetti, ediyor da. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor ve inşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak ve daha sonra normale dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da yakından takip ediyor."

Sağlık Bakanı Koca'nın her kabine toplantısında Böcek'in durumuna ilişkin kendilerini bilgilendirdiği de aktaran Çavuşoğlu, Böcek'in tez zamanda iyileşmesi temennisinde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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