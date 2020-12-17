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Gündem Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Geri adım atmayacağız!
Gündem

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Geri adım atmayacağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır. S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız" dedi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:38:00 - 2020-12-17 11:36:37
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Geri adım atmayacağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır" dedi.

Çavuşoğlu, "S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız" diye konuştu.

"Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak..."

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

lütfi

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