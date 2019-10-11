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Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten harekat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 11:47
Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten harekat açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı bu günlerde Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik bir dönemde Türkiye'ye gelen Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemesi beklentilerimiz bir kez daha vurguladık. Türkiye kritik roller üstlenmiştir. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz.

Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da genel sekreteri kabul edecek.

Sosyal medyada kara propaganda

Biz daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gördük. Türkiye'ye kimse ders veremez, Türkiye'nin sivil hassasiyeti biliniyor. Lastik yakıp Türkiye bombalıyor diyorlar. Kara propagandalar bizim kararlılığımızı engelleyemez.

Harekata dünyadan gelen tepkiler

Bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi PKK ve YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyorlar. Eğer Türkiye'nin buradaki endişesi meşruysa terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur. NATO dahil tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Bildirimde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da ifade ettik. Hem meşru diyeceksiniz hem de yapılan harekata karşı geleceksiniz. Terör örgütünün sahada angajmanın olabilir benim problemim değil bu senin ikiyüzlülüğündür. Türkiye'yi tehdide karşı koruma planı NATO'da onaylandı. YPG, PYD ve PKK'nın hiçbir farkı olmadığını hepimiz biliyoruz. Hedefimiz teröristler bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız.

DAEŞ'le mücadele

DEAŞ'lı teröristler bizim operasyon gerçekleştirdiğimiz bölgedeyse bunları serbest bırakmak mümkün değil. DEAŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır. Bağdadi açıklamalarında da hep Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları;

Harekat ile ilgili endişelerimi paylaştım, gerilimin artırılmaması ve istikrarsızlığa sebep olmaması gerektiğini aktardım. DAEŞ savaşçılarının Suriye'den kaçmasına izin verilmemeli. YPG konusunda müttefiklerimiz arasında bir fikir birliği oluşmadı.

Ayrıntılar gelecek...

Daha sonra Erdoğan'la görüşecek

Stoltenberg daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edilecek. İkili, Dolmabahçe Sarayı'nda Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'na katılacak.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:47
  1. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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  • OgzOgz8 dk önce
    Bunlar NATO kafa NATO mermer ne anlatırsan anlat boş bunlara. En iyisi bildiğini yapmak

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