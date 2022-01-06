Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Kazakistan zirvesi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede halkın sokağa dökülmesi sonrasında hükümetin istifa ettiği Kazakistan'ı, Bosna Hersek'i, NATO Rusya Konseyi toplantısını ve ikili ilişkileri ele aldı.
Akaryakıt zammı sonrasında halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da hükümet istifa etti. Vatandaşlar buna rağmen eylemlerine devam etti, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi. Yaşanan gelişmeleri tüm dünya endişe ile izlerken, Rusya'nın Kazakistan'a asker gönderdiği öğrenildi.
Bu gelişmeler yaşanırken dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Gündemdeki konuları değerlendirdiler
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.