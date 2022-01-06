  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Kazakistan zirvesi!
Dünya

Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Kazakistan zirvesi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede halkın sokağa dökülmesi sonrasında hükümetin istifa ettiği Kazakistan'ı, Bosna Hersek'i, NATO Rusya Konseyi toplantısını ve ikili ilişkileri ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:45:00 -
Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Kazakistan zirvesi!

Akaryakıt zammı sonrasında halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da hükümet istifa etti. Vatandaşlar buna rağmen eylemlerine devam etti, bazı bölgelerde OHAL ilan edildi. Yaşanan gelişmeleri tüm dünya endişe ile izlerken, Rusya'nın Kazakistan'a asker gönderdiği öğrenildi.

Bu gelişmeler yaşanırken dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Gündemdeki konuları değerlendirdiler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay